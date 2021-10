TORINO-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Torino Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 ITA di oggi sabato 2 ottobre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri visita il Torino di Juric nel Derby della Mole, nel match valido per la 7a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Torino Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Torino Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo non essere riuscito a segnare nelle tre partite precedenti contro la Juventus in Serie A, Antonio Sanabria del Torino ha segnato una doppietta in questa partita durante la scorsa stagione. Nel frattempo, Juan Cuadrado della Juventus ha contribuito a quattro gol (1 gol, 3 assist) negli ultimi suoi tre scontri diretti contro il Torino in Serie A.

La Juventus ha perso le ultime due partite di campionato giocate di sabato, ma non ha mai perso in tre sabati di fila nella sua storia nella massima serie.

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Ansaldi, Vojvoda, Buongiorno, Baselli, Lukic, Kone, Rincon, Verdi, Warming. Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Pjaca, Praet, Zaza. Squalificati: Djidji.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Chiesa. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, De Sciglio, Rugani, L Pellegrini, Rabiot, Kulusevski, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Dybala, Morata, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini e Galetto. Quarto Uomo: Baroni. Var: DI Paolo. Avar: Carbone.

Torino Juventus Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Torino Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Torino Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

Torino Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.