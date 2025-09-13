Ritorno clamoroso, di nuovo rossonero: la conferma di Fabrizio Romano (Foto Instagram) - Calcioin.it

Fabrizio Romano ha confermato un ritorno sbalorditivo in Serie A per l’ex rossonero: i tifosi del Milan sono in fermento

Insieme alla Serie A, torna in campo anche il Milan, che nella giornata di domani sarà impegnato contro il Bologna per il terzo turno di campionato. Tuttavia, una tegola preoccupa l’ambiente rossonero: si tratta delle condizioni fisiche di Rafael Leão. L’attaccante portoghese ha accusato una lesione al polpaccio destro durante l’ultima sfida di Coppa Italia contro il Bari, disputata lo scorso 17 agosto. A distanza di quasi un mese, il giocatore non è ancora rientrato in condizione, ed è improbabile che possa essere utilizzato nella sfida contro i rossoblù.

Questa assenza costringe Allegri a rivedere nuovamente le sue scelte offensive: il fronte d’attacco sarà con ogni probabilità composto da Santiago Gimenez e Christian Pulisic, rientrati solo nelle ultime ore dopo i rispettivi impegni in nazionale con Messico e Stati Uniti, e reduci da un volo transoceanico. I due attaccanti sembrano non aver accusato problemi di fuso orario, e anzi sembrano entrambi in fiducia per tornare sul campo e affrontare il prossimo avversario.

Il Milan si prepara così ad affrontare la prima vera sfida di livello della stagione, dopo aver raccolto solamente tre punti in due partite: sconfitta all’esordio contro la Cremonese e vittoria contro il Lecce, che ha in parte riportato entusiasmo tra i tifosi rossoneri. Se da un lato il Milan tornerà presto in campo, la dirigenza non si ferma, e nonostante il mercato sia ormai chiuso, nuove indiscrezioni iniziano a circolare.

Un ritorno scioccante in vista: il Milan lo riaccoglie a braccia aperte

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, a Milanello si starebbe valutando la possibilità di riaccogliere un ex molto amato dalla tifoseria: Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, pilastro del Milan campione d’Italia nel 2022, è attualmente in forza all’Al-Ahli, con un contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia, secondo l’esperto di calciomercato, un clamoroso ritorno in Serie A non sarebbe da escludere.

Con la fine del contratto non troppo distante, Kessié potrebbe scegliere di rimettersi in gioco in un campionato che lo ha definitivamente lanciato, prima con l’Atalanta e poi proprio con il Milan. Il centrocampista, noto per la sua forza fisica e per la capacità di segnare gol pesanti, resta un profilo ambito per molte squadre italiane.

Sebbene un ritorno al Milan appaia al momento improbabile, altre big della Serie A potrebbero iniziare a muoversi, sondando il terreno per riportare in Italia quello che i tifosi milanisti hanno affettuosamente ribattezzato il “Presidente“.