SASSUOLO-INTER Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Inter Streaming senza Rojadirecta. Per la 7a giornata del campionato di Serie A si gioca alle ore 20:45 di oggi sabato 2 ottobre settembre 2021 allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia Sassuolo-Inter. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sassuolo-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Inter ha segnato più di un gol in tutte le ultime 11 partite di campionato: mai nella sua storia in Serie A i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga con almeno due reti all’attivo (11 anche nel 1943).

I campioni d’italia sono ancora imbattuti e contano quattro punti di distanza dal Napoli, capolista a punteggio pieno. Lautaro Martinez e compagni dopo lo 2-2 di sabato scorso contro l’Atalanta, hanno pareggiato al Marassi contro la Sampdoria, sempre per 2-2. Poi sono arrivate le vittorie contro Genoa (4-0), Verona (3-1), Bologna (6-1) e Fiorentina (3-1).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore Dionisi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. Allenatore Inzaghi.

Sassuolo-Inter Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Sassuolo-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La sfida Sassuolo-Inter sarà inoltre trasmessa anche in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Streaming gratis per gli abbonati con SkyGo, a pagamento per tutti con NOW.

Sassuolo-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

Sassuolo-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.