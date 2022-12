SASSUOLO INTER Streaming Gratis Online TV, dove vederla con Tablet: Sky Sport o Mediaset Infinity?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Inter Streaming senza Rojadirecta. Giovedì 29 dicembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia si giocherà l’amichevole tra Sassuolo e Inter, utile per migliorare la condizione in vista del primo impegno di campionato. Chi vincerà questa sera? Andiamo a vedere nei dettagli le formazioni e le informazioni per vedere Sassuolo-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Dopo il successo per 2-0 contro la Reggina, al Mapei Stadium la formazione di Simone Inzaghi affronteranno il Sassuolo prima della ripresa degli impegni ufficiali del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Traorè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Alessio Dionisi.

INTER (4-3-2-1): Onana; Bastoni, Acerbi, Skriniar; Bellanova, Mkhitarhyan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lukaku, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Sassuolo-Inter in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202 del digitale) e Sky Sport (canale 251 del digitale).

Sassuolo-Inter streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Sassuolo-Inter streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Sassuolo-Inter Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.