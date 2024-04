Bayern Monaco-Arsenal Streaming Online: dove vedere Gratis TV il ritorno dei quarti di Champions League

STREAMING CHAMPIONS LEAGUE – Il Bayern Monaco e l’Arsenal si affrontano nel ritorno dei quarti di finale della Champions League dopo un pareggio 2-2 nell’incontro precedente. Entrambe le squadre devono vincere per continuare il loro cammino verso la finale. La vincitrice affronterà il vincitore dell’incontro tra Manchester City e Real Madrid in semifinale.

Bayern Monaco-Arsenal Probabili Formazioni

Il Bayern sarà privo di Davies, Coman e Gnabry. Mazraoui prenderà il suo posto come terzino sinistro. L’Arsenal potrebbe schierare Havertz come mezzala al posto di Odegaard, in caso di infortunio. Gabriel Jesus potrebbe partire titolare nel tridente offensivo con Saka e Martinelli. Jorginho giocherà a centrocampo per l’Arsenal, mentre White e Zinchenko saranno i terzini nella difesa a quattro.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore Tuchel.

A disposizione in panchina: Ulreich, Peretz, Mazraoui, Upamecano, Kim, Aznou, Zvonarek, Pavlovic, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. Allenatore Arteta.

A disposizione in panchina: Ramsdale, Kiwior, Cedric, Tomiyasu, Partey, Jorginho, Elneny, Vieira, Smith-Rowe, Trossard, Nelson, Nketiah.

La squadra arbitrale è olandese, composta da Danny Makkelie come arbitro principale, Hessel Steegstra e Jan de Vries come assistenti di linea, Sander Van Der Eijk come quarto ufficiale, e Rob Dieperink e Clay Ruperti al VAR, dirigerà il match.

Bayern Monaco-Arsenal: Data e Ora del Match

Il Bayern Monaco affronterà l’Arsenal mercoledì 17 aprile 2024, con calcio d’inizio alle ore 21:00, presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Questo match di ritorno dei quarti di finale della Champions League promette emozioni e tensione per entrambe le squadre, con la necessità di conquistare la vittoria per avanzare nella competizione europea.

Dove Guardare Bayern Monaco-Arsenal in TV

Per gli appassionati di calcio che desiderano seguire la partita comodamente dal divano di casa, Bayern Monaco-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky. Gli spettatori potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) per non perdere neanche un istante di azione sul campo.

Bayern Monaco-Arsenal in Streaming Diretto

Per coloro che preferiscono seguire il match in streaming, Bayern Monaco-Arsenal sarà disponibile su Sky Go e su Infinity+. Gli appassionati potranno scaricare le app ufficiali su smartphone e tablet o collegarsi tramite PC o notebook ai portali ufficiali per godersi la partita in tempo reale, ovunque si trovino.

Inoltre, per gli abbonati a NOW, il servizio streaming on demand di Sky, sarà possibile selezionare la diretta del match direttamente dal palinsesto dopo l’acquisto del Pass Sport, garantendo massima flessibilità e comodità per i tifosi che desiderano seguire la loro squadra del cuore.

Telecronisti e Commentatori

Durante la trasmissione di Bayern Monaco-Arsenal, su Sky i telecronisti saranno Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi, mentre su Infinity+ saranno Massimo Callegari e Simone Tiribocchi a guidare gli spettatori attraverso ogni momento del match, fornendo analisi dettagliate e commenti esperti sull’andamento della partita.