INTER CAGLIARI Streaming TV, dove vedere Gratis Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter-Cagliari Streaming TV. Nella partita di oggi domenica 14 aprile, l’Inter cerca di avvicinarsi ulteriormente alla vittoria del campionato, mentre il Cagliari lotta per la salvezza. L’Inter ha un ampio vantaggio in classifica, mentre il Cagliari ha recentemente vinto contro l’Atalanta. Entrambe le squadre puntano a ottenere punti importanti per i loro obiettivi di stagione. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Inter-Cagliari gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Nelle ultime 12 partite di Serie A contro il Cagliari, l’Inter ha perso solo una volta, avendo registrato 10 vittorie e 1 pareggio. La sconfitta è avvenuta il 1° marzo 2019, con un’autorete di Ivan Perisic e un gol di Leonardo Pavoletti per il Cagliari, mentre Lautaro Martínez ha segnato per l’Inter.

Inter-Cagliari probabili formazioni



Inzaghi recupera Bastoni e punta a schierarlo titolare nella difesa a tre, completata da Acerbi e Bisseck. Sanchez è in vantaggio su Arnautovic per sostituire Lautaro Martinez. Frattesi è una minaccia per Mkhitaryan, che è a rischio squalifica per il derby ma potrebbe giocare titolare. Cuadrado e De Vrij sono nuovamente disponibili. Ranieri deve fare i conti con le assenze per squalifica di Deiola e Nandez, mentre Shomurodov è favorito su Lapadula in attacco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram. Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Cuadrado, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sarr, Arnautovic. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Martinez, Pavard.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. Allenatore Claudio Ranieri.

A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Azzi, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Wieteska, Prati, Viola, Kingstone, Shomurodov. Indisponibili: Mancosu, Pavoletti, Petagna. Squalificati: Deiola, Nandez.

Arbitro: Fourneau di Roma. Guardalinee: Palermo-Garzelli. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Di Bello. Assistente Sala VAR: Valeri.

L’Inter ha vinto tutte e cinque le partite più recenti di Serie A contro il Cagliari, con un punteggio totale di 13-2. Questo rappresenta il maggior numero di vittorie consecutive che i nerazzurri abbiano mai ottenuto contro i rossoblù in questo torneo.

Inter-Cagliari Streaming e TV, che canale?



Oggi domenica 14 aprile 2024 si svolgerà la partita Inter-Cagliari, valida per il 32° turno di Serie A, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con inizio alle ore 20:45 italiane. La trasmissione televisiva sarà su DAZN e sarà possibile seguire la partita su diversi dispositivi, comprese smart TV, console di gioco, decoder Sky Q e TIMVISION BOX. Per gli abbonati a DAZN e Sky, è disponibile l’opzione ‘Zona DAZN‘. In alternativa, la partita sarà visibile in streaming su tablet, smartphone, PC e notebook tramite l’app DAZN o il sito ufficiale. Pierluigi Pardo sarà il telecronista, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico. Inoltre, sarà possibile seguire gli aggiornamenti sui principali portali sportivi italiani attraverso la diretta online.