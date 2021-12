INTER-CAGLIARI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: YouTube Video DAZN, Sky Live o Facebook?

Dove vedere Diretta Inter-Cagliari Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi domenica 12 dicembre 2021, l’Inter di Simone Inzaghi riceve al Giuseppe Meazza il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri per la 17a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Cagliari streaming gratis e diretta tv.

Il regalo inatteso di Cioffi, capace, al debutto sulla panchina dell’Udinese, di mettere i brividi al Milan e costringerlo a un pari in pieno recupero, spalanca all’Inter le porte della vetta della classifica. Per farlo dovrà infilare il quinto successo consecutivo nel posticipo serale contro il Cagliari.

Questo sarà l’82esimo confronto in Serie A tra le due squadre, con bilancio in favore dell’Inter che ha avuto la meglio in 39 occasioni, contro le 14 del Cagliari. Completano il quadro 28 pareggi. L’11 aprile scorso fu una rete di Darmian a regalare i tre punti ai lombardi a San Siro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Vecino, Vidal, Gagliardini, Sensi, Perisic, Dzeko, Satriano.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Allenatore Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Godin, Zappa, Altare, Oliva, Deiola, Pereiro, Pavoletti, Ceter, Obert.

Arbitro: Marchetti. Guardalinee: Scatragli-Della Croce. 4° Uomo: Minelli. VAR: Pairetto. Assistente VAR: Ranghetti.

Inter-Cagliari in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Inter-Cagliari affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Inter-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

