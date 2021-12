NAPOLI EMPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Empoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi domenica 12 dicembre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli si sfidano allo stadio Maradona per la 17a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Empoli streaming gratis e diretta tv.

Diretta Napoli-Empoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Napoli ai vertici della classifica e reduce dalla qualificazione ai sedicesimi di Europa League grazie al successo col Leicester, ma chiamato a rialzarsi in Serie A dopo il ko interno con l’Atalanta di sabato scorso che ha fatto perdere il primo posto agli azzurri.

L’Empoli, di contro, nell’ultima giornata di campionato ha battuto in rimonta l’Udinese confermandosi in gran forma: per i toscani i punti in classifica dopo 16 partite sono ben 23, con un margine enorme sulla zona retrocessione.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Lozano; Mertens. Allenatore Domenichini (Spalletti squalificato). A disposizione in panchina: Meret, Idasiak, Malcuit, Manolas, Anguissa, Politano, Petagna, Insigne.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Viti, Tonelli, Ismajili, Fiamozzi, Marchizza, Stulac, Haas, Bajrami, Cutrone, La Mantia, Mancuso.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Napoli-Empoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Empoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Napoli-Empoli affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Stefan Schwoch.

Napoli-Empoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Napoli-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Empoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Napoli-Empoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.