Fiorentina-Napoli, diretta streaming: dove si può vedere la partita - Calcioin.it (Screen YouTube)

Fiorentina-Napoli è uno dei match più interessanti della terza giornata della Serie A 2025/2026: scopriamo insieme dove vederla in streaming.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torna in scena la Serie A. I riflettori in questa terza giornata di campionato sono puntati soprattutto sul big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter: i bianconeri vogliono spedire i rivali a -6, mentre i nerazzurri vogliono il riscatto dopo il passo falso contro l’Udinese espugnando il terreno di una delle avversarie più accreditate.

Tuttavia il terzo turno della Serie A 2025/2026 offre anche un’altra sfida molto interessante. Subito dopo Juve-Inter, in programma alle ore 18, al Franchi (ore 20:45) scenderanno infatti in campo Fiorentina e Napoli. I viola di Stefano Pioli sono a caccia della prima vittoria in campionato dopo due pareggi nei primi due match contro Cagliari e Torino; dall’altra parte i campioni d’Italia in carica vogliono confermare il buon inizio (due vittorie su due contro Sassuolo e Cagliari) ottenendo i tre punti su un campo molto ostico.

Con la Fiorentina potrebbe debuttare il nuovo arrivato Hans Nicolussi Caviglia, sbarcato in riva all’Arno nei giorni scorsi in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni. Nel Napoli, invece, l’assenza di Rrahmani favorisce il debutto di Beukema, uno dei colpi più importanti messi a segno da Manna nel calciomercato estivo.

Fiorentina-Napoli: dove seguire il match in diretta streaming

Pioli, oltre a De Gea in porta, dovrebbe optare per una difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri, mentre il centrocampo a cinque sarà probabilmente composto da Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli e Gosens: davanti la coppia d’attacco sarà Piccoli-Kean. Conte sta pensando a una difesa a 4 con Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Spinazzola e una linea mediana composta da Anguissa e Lobotka. De Bruyne, McTominay e Politano agiranno dietro l’unica punta Lucca.

Ma dove si può vedere Fiorentina-Napoli? Dove verrà trasmesso l’interessantissimo match del Franchi? La sfida verrà trasmessa da DAZN ma potrà essere vista anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (251), oltre che sul canale Sky Sport 4K.

Per quanto riguarda la diretta streaming è possibile collegarsi all’app di DAZN disponibile per smartphone e tablet, oppure accedendo direttamente al sito ufficiale da PC fisso o notebook. Stesso discorso anche per chi vuole collegarsi in diretta streaming con Sky: si può fare con la piattaforma Sky Go oppure con Now, la tv streaming legata a Sky.