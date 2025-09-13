Alcaraz contro Sinner, duello anche in amore: caso dopo gli Us Open - Calcioin.it (Instagram Jannik Sinner)

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non è solo in campo: il duello si sposta anche sul piano sentimentale, i tifosi sono senza parole.

Domenica scorsa Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono affrontati in finale per la terza volta di fila in un torneo del Grande Slam. In molti alla vigilia l’avevano definita la ‘bella’, dato che alla vittoria del Roland Garros da parte dello spagnolo aveva risposto l’italiano trionfando a Wimbledon. Alla fine l’ha spuntata Alcaraz, protagonista di un torneo da dominatore assoluto: una superiorità chiaramente manifestata anche nell’ultimo atto a Flushing Meadows contro il grande rivale.

Un successo che ha oltretutto permesso a Carlos di sorpassare proprio Jannik in vetta al ranking ATP, mettendo fine al regno dell’altoatesino dopo 454 giorni. Sinner, come ha ammesso lui stesso ai microfoni dopo la gara, dovrà ora lavorare a fondo per migliorare e possibilmente variare il suo gioco, rendendosi meno prevedibile.

Un percorso che Jannik potrà affrontare anche con la serenità nell’avere accanto una compagna che lo supporta e lo sostiene in ogni occasione, specialmente in momenti non semplicissimi come quelli successivi a una sconfitta. Stiamo ovviamente parlando di Laila Hasanovic, la modella danese di origini bosniache che da qualche tempo ha una relazione sentimentale con il numero 2 al mondo. Stando alle ultime indiscrezioni, però, pare che anche Alcaraz abbia una nuova fiamma.

Alcaraz-Sinner, sfida anche in amore: fan scatenati, spunta il nome

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare la presenza sugli spalti dell’Arthur Ashe Stadium di Brooks Nader, 28 anni, modella statunitense che pare abbia fatto perdere la testa al campione di Murcia. La sorella di Brooks Nader si è lasciata scappare una frase che ha scatenato ulteriormente le riviste di gossip: “Carlos è l’uomo del momento“, poche parole ma sufficienti per alimentare i rumors che parlano di un flirt tra i due.

Non troppo tempo fa Brooks Nader era stata accostata anche a Jannik Sinner. Il 24enne di San Candido si era da poco lasciato con Anna Kalinskaya e in tanti si chiedevano chi potesse essere la misteriosa ragazza con cui Jannik si stava frequentando. Quella della modella statunitense fu però solo una voce, durata molto poco.

Le storie pubblicate su Instagram da Laila Hasanovic sia a Parigi che a Londra – e poi anche in Sardegna, dove Sinner si era recato in vacanza dopo la vittoria a Wimbledon – avevano fatto chiaramente capire chi fosse la nuova compagna di Jannik.