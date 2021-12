REAL MADRID ATLETICO MADRID Streaming Gratis ROJADIRECTA TV: visibile su Facebook YouTube Dazn o Sky?

Come vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta streaming calcio gratis sui canali digitali, senza dover usare Rojadirecta.

Il derby di campionato tra Real Madrid e Atlético si svolge oggi, domenica 12 dicembre, alle 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu. Una partita avvincente dove è in gioco metà trofeo de LaLiga Santander.

Con il ritorno di Benzema, Ancelotti avrà il suo undici di gala per affrontare l’Atlético. Una squadra rojiblanco in cui Simeone ha un dubbio nell’undici: Cunha o Lemar.

Probabili formazioni di Real Madrid e Atlético

Probabile formazione del Real Madrid:

Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Vinicius e Benzema.

La probabile formazione dell’Atlético:

Oblak, Llorente, Felipe, Kondogbia, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Correa e Griezmann.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Real Madrid-Atletico Madrid in diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.