Kylian Mbappé, gesto osceno: irrompe la polizia - Calcioin.it (screen Youtube9

Comincia nel peggiore dei modi la stagione di Kylian Mbappé, coinvolto in un accaduto a dir poco raccapricciante. E’ dovuta intervenire la polizia.

Parlare oggi di Kylian Mbappé significa raccontare uno dei calciatori più iconici del nostro tempo. Dall’arrivo al Real Madrid nell’estate 2024 fino alle ultime imprese con la nazionale francese, il fuoriclasse parigino è diventato molto più di un semplice attaccante: è un volto globale, capace di attrarre attenzioni ben oltre i confini del campo. Con i Blancos ha già lasciato il segno, mentre con la Francia continua la sua rincorsa ai record, avendo da poco superato Thierry Henry nella classifica marcatori all-time. Ma la sua figura non è soltanto legata alle statistiche. Mbappé rappresenta un simbolo di modernità, un atleta che porta sulle spalle le aspettative di una generazione, con tutto ciò che questo comporta. Non mancano infatti episodi che ne amplificano la centralità mediatica, anche quando non riguardano direttamente il suo talento.

Il recente clamore attorno a un “gesto osceno” comparso durante una delle sue ultime partite ne è un esempio. I dettagli non erano chiari nell’immediato: si è parlato di esultanze, di reazioni poco edificanti e di comportamenti che avrebbero offuscato, almeno per qualche istante, lo spettacolo del calcio giocato. Quel che è certo è che Mbappé, ogni volta che scende in campo, non lascia indifferenti. Il suo nome è sinonimo di entusiasmo e di aspettative, ma anche di un peso mediatico che può trasformare un episodio in prima pagina mondiale. Nel bene e nel male, il suo profilo resta quello di un leader, capace di dividere e unire, con la consapevolezza che ogni sua partita non è mai solo un evento sportivo, ma anche sociale e culturale.

Arresto a Oviedo, cori razzisti contro Mbappé: tifoso nei guai

La verità sull’episodio emerso riguarda proprio la sfida tra Real Oviedo e Real Madrid, giocata il 24 agosto scorso al Carlos Tartiere. In quell’occasione, un tifoso locale è stato protagonista di un comportamento tanto grave quanto ingiustificabile: al 37° minuto, durante l’esultanza di Mbappé per il gol del vantaggio madridista, l’uomo ha inscenato gesti e suoni da scimmia nei confronti dell’attaccante francese. Il fatto è stato documentato con foto e video, e la successiva indagine condotta dalla polizia nazionale spagnola ha permesso di identificare il responsabile. Il tifoso è stato arrestato con l’accusa di reato contro l’integrità morale e crimine d’odio, e presentato al primo giudice istruttore di Oviedo. La Liga e le autorità locali hanno espresso ferma condanna, sottolineando la necessità di tolleranza zero contro episodi di razzismo negli stadi.

Oltre al procedimento penale, l’uomo rischia anche una sanzione amministrativa: secondo quanto previsto dalla Lega contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, la multa può andare da 60 a 650 euro, con possibilità di chiusura degli impianti sportivi in caso di reiterazione di episodi simili. Il Codice penale spagnolo, inoltre, contempla per i crimini d’odio pene fino a tre anni di carcere. Un episodio che, ancora una volta, mette in luce quanto lavoro resti da fare per proteggere il calcio da derive che nulla hanno a che vedere con la passione sportiva. Mbappé, suo malgrado, è stato vittima di un comportamento che getta ombre su un match che avrebbe dovuto parlare solo di gol e spettacolo.