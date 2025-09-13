Oaktree dice sì a Marotta: tre super colpi e Inter ribaltata - Calcioin.it (Screen YouTube)

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricevuto il via libera da parte di Oaktree per andare a caccia di tre rinforzi davvero super.

I tifosi dell’Inter si aspettavano di sicuro uno o due grandi colpi dal calciomercato estivo. I cinque volti nuovi arrivati alla Pinetina – Luis Henrique, Sucic, Bonny, Diouf e Akanji – sono tutti di valore ma è probabilmente mancato il ‘botto’ che avrebbe davvero innalzato il livello complessivo della rosa. Di sicuro, però, Marotta e Ausilio sono riusciti a operare un primo ringiovanimento dell’organico: basti pensare che quattro dei cinque nuovi acquisti sono Under 23, a cui bisogna aggiungere la conferma del giovane talento Pio Esposito dopo l’ottima stagione allo Spezia.

Per quanto riguarda invece le cessioni di giocatori over 30 la Beneamata si è liberata solo di Arnautovic, Correa e Taremi. Questa, però, potrebbe essere l’ultima stagione ad Appiano Gentile per diversi elementi della rosa nerazzurra. Alcuni di questi sono in scadenza di contratto e molto probabilmente il club non proporrà alcun rinnovo: Sommer, ad esempio, ma anche Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan.

In più bisogna tenere conto del pressing del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. In estate il trasferimento non è andato in porto ma tutto lascia pensare che il club di Istanbul ci riproverà già a gennaio: con un’offerta tra i 25 e i 30 milioni la fumata bianca arriverebbe facilmente. Proprio grazie a tutte queste partenze Marotta potrà lanciare l’assalto ad almeno tre giocatori di grande livello.

Marotta ribalta l’Inter: tre super colpi, tifosi in estasi

Il presidente dell’Inter sta sondando il mercato assieme al direttore sportivo Piero Ausilio per individuare quei profili che possono davvero fare al caso di Chivu. Per quanto riguarda la difesa i nomi più gettonati sono quelli di Upamecano del Bayern Monaco e Guehi del Crystal Palace, ma occhio anche Christensen del Barcellona: tutti e tre questi giocatori sono in scadenza di contratto con i loro rispettivi club.

Venendo invece al centrocampo l’obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra è sempre Manu Koné della Roma. L’Inter ci aveva provato già quest’estate e tutto lascia pensare che verrà fatto un nuovo tentativo a gennaio o a giugno. Occhi aperti anche su Timber, che può liberarsi a costo zero dal Feyenoord.

Un altro colpo a parametro zero può essere Dusan Vlahovic: il centravanti serbo è rimasto alla Juventus ma oggi è difficile immaginare un rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. L’alternativa all’ex viola è Santiago Castro, ma il Bologna chiede almeno 40 milioni di euro per il giovane talento argentino.