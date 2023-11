NAPOLI EMPOLI Streaming TV Gratis, dove vederla Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Napoli-Empoli Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 12a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi domenica 12 novembre 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con calcio d’inizio alle ore 12:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Nell’assenza prolungata di Victor Osimhen, il Napoli potrebbe trovare ispirazione in Matteo Politano, autore di due gol consecutivi in casa. L’Empoli ha segnato solo tre gol nelle ultime cinque partite di Serie A, con Francesco Caputo che ha segnato due reti in trasferta. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Napoli-Empoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Empoli Streaming: presentazione match e probabili formazioni



La squadra del Napoli è frustrata per il suo rendimento negativo e la distanza di 8 punti dalla vetta della classifica occupata dalla Juventus, ieri sera vittoriosa sul Cagliari in casa (2-1). Anche in Champions League hanno perso un’occasione importante. L’allenatore Garcia è sotto pressione e affronta l’Empoli, squadra che ha sempre battuto. L’Empoli lotta per evitare la retrocessione, ha perso molte partite ed è stato sconfitto anche dal Frosinone. L’allenatore Andreazzoli spera di migliorare la situazione, ma l’Empoli ha avuto scarsi risultati in trasferta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Osimhen.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Gyasi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pezzella, Baldanzi.

Napoli-Empoli in TV anche dall’estero



Napoli-Empoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision) e sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). I telecronisti DAZN di Napoli-Empoli saranno Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini, mentre su Sky la telecronaca sarà di Federico Zancan e Nando Orsi.

Giacomo Raspadori ha segnato in due partite di Serie A consecutive, ma non è mai riuscito ad andare in rete per tre partite di fila nel massimo campionato italiano. Contro l’Empoli ha segnato due gol, la sua ultima doppietta in Serie A risaliva al 9 gennaio 2022, ma era stata segnata durante una partita tra il Sassuolo e l’Empoli al Castellani.

Napoli-Empoli Streaming Gratis in Italiano



Napoli-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato tre gol e fornito tre assist in questa stagione, ma nelle prime 11 partite del campionato 22/23 aveva segnato cinque gol in più.

Sul sito del TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Empoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata