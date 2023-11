JUVENTUS Cagliari Streaming TV Gratis, dove vederla con Tablet e Cellulare: DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Cagliari Streaming. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 11 novembre 2023, si gioca all’Allianz Stadium di Torino il match valido per la 12a giornata di Serie A.

La squadra di Allegri cerca di proseguire il loro momento positivo in campionato dopo una vittoria importante a Firenze. La Juventus è al secondo posto in classifica, a -2 punti dall’Inter, e ha vinto quattro partite di fila senza subire gol nelle ultime sei partite.

Anche il Cagliari sta andando meglio dopo un inizio difficile di stagione. Hanno vinto due partite consecutive e hanno ottenuto tre risultati utili di fila. Adesso si trovano al quartultimo posto in classifica con un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Allegri e Ranieri? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Cagliari streaming gratis e diretta video tv.

Il Cagliari potrebbe raggiungere un record di tre vittorie di fila in Serie A, cosa che non accade dal mese di aprile 2021 con l’allenatore Leonardo Semplici.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Yildiz, Nonge, Vlahovic, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli, Rabiot.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Petagna, Oristanio. Allenatore: Ranieri.

A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Azzi, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, J Desogus, Jankto, Sulemana, Viola, Lapadula, Pavoletti, G Pereiro, Luvumbo, Shomurodov. Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Nandez, Rog. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì. Guardalinee: Palermo-Fontemurato. IV uomo: Massimi. VAR: Valeri. Assistente VAR: Paterna.

Juventus-Cagliari in TV, dove la fanno vedere?

Juventus-Cagliari in tv con DAZN con telecronaca live di Stefano Borghi e Dario Marcolin. Ricordiamo che l’app è scaricabile su smart tv, PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Juventus-Cagliari Streaming Gratis in Italiano

Juventus-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Cagliari non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè, oltrettutto, oscurata.