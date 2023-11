Neymar, infortunio e futuro incerto: Al Hilal cancella il contratto del brasiliano?

L’infortunio subito da Neymar durante l’incontro tra Uruguay e Brasile dello scorso 18 ottobre ha lasciato il brasiliano in una situazione molto complicata. Non solo perché praticamente perderà la stagione, ma anche perché non è sicuro che il suo recupero sia completo.

Neymar sta attraversando probabilmente il momento peggiore della sua carriera sportiva

Avrebbe potuto essere tutto diverso quando quest’estate ha avuto l’opportunità di tornare al Barcellona, ma alla fine ha deciso di accettare la proposta del calcio saudita e anche se è atterrato in Arabia per diventare una delle stelle del campionato, tutto sta andando male.

E poiché in questa stagione Neymar non potrà più giocare, il suo club, l’Al Hilal, avrebbe deciso di sospendere temporaneamente l’iscrizione del giocatore brasiliano alla squadra e al campionato, secondo il mezzo saudita Arriyadiyah.

L’allenatore portoghese Jorge Jesus vuole inserire un terzino sinistro in questa finestra di mercato invernale e, essendo completo il numero di giocatori stranieri, Neymar non farà parte della rosa fino al suo recupero dall’infortunio.

La lega araba accetta otto posti per giocatori non sauditi e, di fronte alla necessità di rafforzare il lato sinistro, Neymar sarà sacrificato per fare spazio.