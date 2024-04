MotoGP: Maverick Vinales su Aprilia trionfa nel Gran Premio delle Americhe

DIRETTA MOTORI – Maverick Vinales completa un tris al Gran Premio delle Americhe. Dopo aver conquistato la pole position e la Sprint, trionfa nella gara davanti a Acosta e Bastianini. Martin si piazza al quarto posto, seguito da Bagnaia.

L’inizio della gara ad Austin è caotico per il pilota partito in pole position, che scivola al nono posto. Acosta ne approfitta e si trova a duellare con Martin e Marc Marquez. Bagnaia tiene una buona posizione all’inizio, ma poi perde terreno gradualmente. Nel frattempo, Vinales recupera costantemente posizioni. Marquez, in testa a dieci giri dal termine, cade. Acosta tiene testa a Martin, ma poi arriva Vinales che supera entrambi e vola verso la vittoria.