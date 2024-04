GP Giappone Streaming Gratis Formula 1 2024, orario e dove vedere Qualifiche Ferrari a Suzuka

La Formula 1 ritorna su Sky e in streaming su NOW dopo una breve pausa. Il Gran Premio si svolge in Giappone per il quarto evento della stagione 2024. Le sessioni di prove libere e le qualifiche si tengono rispettivamente la notte e la mattina di sabato, mentre la gara è prevista per la mattina di domenica. La trasmissione è in esclusiva su diversi canali Sky e in streaming su NOW. Ampio spazio è dedicato alle repliche durante la domenica. La copertura include narrazione, analisi tecniche, interviste e commenti da parte di vari esperti e presentatori.

Charles Leclerc ha commentato la situazione a metà della prima giornata in Giappone, evidenziando come la Ferrari sia stata competitiva nel primo turno di prove libere ma abbia avuto difficoltà nel secondo a causa del maltempo. Nonostante alcuni progressi nel set-up della vettura, non sono state ottenute le risposte cercate, in particolare per quanto riguarda le prestazioni su un singolo giro veloce. La squadra lavorerà per risolvere queste questioni in vista delle qualifiche.

Carlos Sainz discute la difficile prima giornata di prove libere a Suzuka, influenzata dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno reso impossibile la partecipazione alla seconda sessione. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha ottenuto un buon risultato durante la prima fase, dimostrando un ritmo competitivo. Sainz rimane ottimista, considerando che avranno ancora l’opportunità di lavorare sulla vettura durante le prove libere del giorno successivo per prepararsi alle qualifiche.

Orari del sabato e della domenica

Le qualifiche per determinare la pole position e la griglia di partenza alle ore 8:00 italiane

per determinare la e la alle ore 8:00 italiane Partenza gara prevista per domenica 7 aprile alle ore 7:00 del mattino italiano.

Dove vedere il GP Giappone F1 2024 Streaming e Diretta Live



Gran Premio del Giappone sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre), Sky Sport 4K e su Sky Sport F1, canale 207.

Il Gran Premio di Suzuka di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW.