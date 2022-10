GP Giappone Streaming Gratis Formula 1 2022, orario e dove vedere partenza gara Ferrari a Suzuka

Dove vedere Diretta GP Giappone Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta TV. Max Verstappen conquista la pole a Suzuka con il giallo: investigato dopo un rischio collisione con Norris, l’olandese se la cava con una reprimenda. La Ferrari c’è: secondo Leclerc, terzo Sainz, con i primi tre racchiusi in mezzo decimo. Scopri dove vedere la partenza gara del Gran Premio del Giappone di Formula 1 2022 dal circuito di Suzuka a partire dalle ore 7 italiane di oggi domenica 9 ottobre 2022.

Dove vedere il GP Giappone F1 2022 Streaming e Diretta Live invece di Rojadirecta Online

Gran Premio del Giappone sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre), Sky Sport 4K e su Sky Sport F1, canale 207.

Il Gran Premio di Suzuka di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW con il racconto di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.