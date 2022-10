GP Messico Streaming Gratis Rojadirecta Formula 1 2022, orario e dove vedere partenza gara Ferrari

Dove vedere Diretta GP Messico Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta TV. Max Verstappen conquista la pole position in Messico (prima volta per lui) la cui partenza avverrà alle ore 21 italiane di oggi domenica 30 ottobre 2022 sul circuito “Hermanos Rodriguez” di Città del Messico. Nel terzultimo appuntamento della stagione, Max Verstappen andrà a caccia del record di vittorie in un campionato, mentre le Ferrari andranno in cerca del riscatto: Sainz partirà dal 5° posto a 576 millesimi, mentre Leclerc (incidente nelle libere) ha chiuso le qualifiche 7° a 780 millesimi. Scopri dove vedere la partenza gara del Gran Premio del Messico di Formula 1 2022.

Dove vedere il GP Messico F1 2022 Streaming e Diretta Live invece di Rojadirecta Online

Gran Premio del Messico sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre), Sky Sport 4K e su Sky Sport F1, canale 207. In differita su TV8.

A pagamento per tutti con NOW con il racconto di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.