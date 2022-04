GP Australia Streaming Gratis Rojadirecta Formula 1 2022: dove vedere Qualifiche Ferrari

Diretta GP Australia Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta Online. Con le prove libere del venerdì che hanno mostra una Ferrari bella pimpante e competitiva, ci apprestiamo a vivere un altro strepitoso weekend di Formula 1: si corre sul circuito rinnovato dell’Albert Park di Melbourne (più veloce rispetto al passato) il Gran Premio dell’Australia, terza prova mondiale di F1 2022. Leclerc (45 punti) e Sainz (33 punti) sono in testa alla classifica piloti dopo le prime due gare.

Sainz il migliore delle FP1 in 1:19.806, Leclerc delle FP2 in 1:18.978 con l’altra F1-75. Inseguono le Red Bull, Verstappen secondo nell’ultima sessione.

Il programma prevede sabato 9 aprile 2022 alle ore 5 del mattinole Prove Libere 3, seguite alle ore 8 AM si svolgeranno le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza (differita su TV8 alle 15:30). La partenza gara avverrà domenica 10 aprile alle ore 7:00 AM italiane (differita su TV8 alle 15:15). Scopri dove vedere il GP Australia F1 2022 Streaming Live e diretta tv online.

Il Gran Premio dell’Australia di Formula 1 sul circuito di Melbourne in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Tanti episodi notati dai commissari per impeding (lo stesso Sainz ha preso una reprimenda) e una multa a Vettel per la guida in motorino sulla pista dopo un problema alla sua Aston Martin.

