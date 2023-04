GP Australia Streaming Live Formula 1 2023: dove vedere Partenza Gara Ferrari

Diretta GP Australia Formula 1 2023 Streaming Gratis Online. Torna la Formula 1 e lo fa con il GP d’Australia 2023, terza gara dell’anno in F1, dall’Albert Park Circuit di Melbourne. Di seguito, a CalcioIN vi mostriamo gli orari, i canali di trasmissione e maggiori dettagli di questo evento che sarà seguito con particolare attenzione dall’Italia e altri paesi del mondo. Le prime due gare si sono svolte in Bahrain e in Arabia Saudita, in Asia, e ora l’evento si sposta in Oceania. I due vincitori di F1 finora sono Max Verstappen e Sergio “Checo” Pérez, entrambi del team Red Bull.

La Griglia di Partenza del GP Australia di Formula 1 2023

1. VERSTAPPEN (RED BULL) 1:16.732

2. RUSSELL (MERCEDES) +0.236

3. HAMILTON (MERCEDES) +0.372

4. ALONSO (ASTON MARTIN) +0.407

5. SAINZ (FERRARI) +0.538

6. STROLL (ASTON MARTIN) +0.576

7. LECLERC (FERRARI) +0.637

8. ALBON (WILLIAMS) +0.877

9. GASLY (ALPINE) +0.943

10. HULKENBERG (HAAS) +1.003

20. PEREZ (RED BULL) no time

A che ora si corre il Gran Premio d’Australia?

Il programma prevede la partenza della gara prevista per domenica 2 aprile 2022 alle ore 7 del mattino italiano. Scopri adesso dove vedere il GP Australia F1 2023 Streaming Live e diretta tv online.

GP Australia Formula 1 2023 in diretta TV in italiano



Il Gran Premio dell’Australia di Formula 1 2023 sul circuito di Melbourne in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

GP Australia di Formula 1 2023 Live Streaming Gratis senza Rojadirecta Online



Il Gran Premio dell’Australia 2023 in diretta streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), e con il servizio on-demand per tutti su Now.Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.