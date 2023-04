WEC Full Access: il Backstage del Campionato Mondiale Endurance FIA

La seconda stagione di WEC Full Access è partita con la gara di Sebring, la prima del Campionato Mondiale Endurance FIA.

Il video, pubblicato sul canale YouTube FIA WEC, offre ai fan un interessante sguardo sulle squadre e i piloti più famosi del WEC, con momenti di briefing dei team e discussioni accese durante la gara. La serie YouTube mostra anche il backstage delle aree riservate del paddock, mostrando talvolta anche momenti di lacrime e festeggiamenti.

Nel primo episodio dedicato a Sebring, è possibile vedere la storica pole position della Ferrari, la reazione delle squadre Toyota e altre, il momento straziante in cui la United Autosports N° 23 si è fermata in pista e le emozioni che ne sono seguite per l’intero team.

Il video include nomi importanti come Chip Ganassi e Roger Penske del motorsport.

WEC Full Access porterà gli spettatori nel cuore del campionato, mostrando il mondo spesso stressante ma sempre emozionante e avvincente delle gare endurance.

I primi e successivi episodi di WEC Full Access relativi alle diverse tappe del campionato saranno disponibili sul canale YouTube FIA WEC.