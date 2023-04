L’importanza dell’ammortizzatore per il sistema di sospensione della tua auto

L’ammortizzatore auto, o ammortizzatore, è un componente cruciale del sistema di sospensione della tua auto. Svolge un ruolofondamentale nell’assorbire gli urti e le vibrazioni della strada, garantendo una guida fluida e confortevole a te e ai tuoi passeggeri. Scopri di più su questa parte importante e sul perché è essenziale mantenerla in buone condizioni.

Come funziona nel sistema di sospensione?

L’ammortizzatore auto funziona convertendo l’energia cinetica del sistema di sospensione in energia termica, che viene poi dissipata nell’atmosfera. Quando la tua auto colpisce un dosso o una buca, l’ammortizzatore si comprime e si rilascia, assorbendo l’urto e impedendo che venga trasferito al resto dell’auto. Questo aiuta a mantenere la tua auto stabile e i tuoi passeggeri comodi e sicuri sulla strada.

Sicuramente un fattore di sicurezza, ma allo stesso tempo un fattore di comfort, le sospensioni delle auto sono costituite da tre elementi principali:

Innanzitutto prima le gomme che entrano in contatto diretto con la strada, così come l’aria al loro interno assorbe le piccole asimmetrie dell’asfalto, mantenendo anche il più possibile il piede sulla strada.

In secondo luogo, le molle delle sospensioni sopportano da sole il peso dell’auto e devono “trattenere” gran parte dell’inclinazione. Questi sono componenti insostituibili per la vita della tua auto.

In terzo luogo, gli ammortizzatori si comprimono e si estendono molto spesso, poiché è loro compito assorbire e rallentare l’oscillazione delle molle, garantendo al meglio il contatto del pneumatico con la strada. Il loro funzionamento è semplice. Un pistone indipendente, scorre all’interno di un cilindro riempito d’olio. L’olio passa tra i piccoli fori nel pistone al cilindro quando l’ammortizzatore viene compresso. Si noti che esistono molti tipi di ammortizzatori come gas o olio e gas.

Gli ammortizzatori si perdono prestazione gradualmente, con l’usura non visibile, a differenza dei pneumatici. Ed ecco l’entità del pericolo, poiché il conducente non si rende conto che stanno perdendo la loro efficacia. Si adatta quindi istintivamente alle prestazioni dell’ammortizzatore. Tecnicamente, solo il test con uno speciale dinamometro può mostrare l’entità dell’usura.

La maggior parte dei produttori di ammortizzatori consiglia di sostituirli ogni 50.000 km. A questi chilometri potrebbe essere un po’ presto per cambiarli. Quindi, se licontrolli ogni due anni, puoi scoprire che durano molto più a lungo.

Si consiglia di cambiare tutti e quattro o almeno in coppia (per asse). L’assale anteriore con il peso del motore è il più dannoso. Se guidi molto in città, cambiale tutte e quattro contemporaneamente.

Un prerequisito è che i nuovi ammortizzatori devono essere almeno della stessa qualità di quelli che stai sostituendo. È una questione di sicurezza.

Ci sono moltiammortizzatori sul mercato. Una varietà determinata da marchi, modelli e qualità. La stessa varietà esiste nel prezzo, che può variare notevolmente anche per lo stesso modello. Non dovresti preoccuparti del prezzo, perché un buon ammortizzatore dura molto più a lungo di uno di bassa qualità e ti offre molto più comfort e sicurezza per ancora più tempo.

Se gli ammortizzatori non vengono cambiati quando dovrebbero, può finire per essere molto più costoso. Gli ammortizzatori in cattive condizioni accelerano l’usura di tutti i componenti periferici come molle, bracci delle sospensioni, cuscinetti e pneumatici.

Non esitare mai e prendi sul serio la loro sostituzione anche se la tua auto non è tanto nuova. Serio come pneumatici e pastiglie di freno. La tua sicurezza viene prima di tutto!