GP Silverstone Streaming Gratis Formula 1 2023: dove vedere Qualifiche e Partenza Gara Ferrari in Gran Bretagna

Diretta GP Gran Bretagna Formula 1 2023 Streaming Gratis. Il Mondiale di Formula 1 stagione 2023 torna subito in pista con il British GP sul Circuito di Silverstone, decimo appuntamento della stagione.

La Ferrari è alla ricerca di conferme dopo il buon risultato di Charles Leclerc al Red Bull Ring. Leclerc ha elogiato i progressi della squadra, ma ha sottolineato che la Red Bull è ancora più forte. Si aspetta che la pista di Silverstone metta in evidenza le debolezze della Ferrari. Nonostante ciò, la squadra è fiduciosa di aver migliorato il proprio ritmo. Scopri dove vedere il GP della Gran Bretagna di F1 2023 Streaming e Diretta TV.

La classifica piloti Top 5 prima del BritishGP

La Classifica Costruttori di F1 Top 6 prima del GP di Gran Bretagna

Dove vedere il GP di Silverstone di F1 2023 Streaming e Diretta Live



Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza previste sabato 8 luglio 2023 alle ore 16:00 italiane.

La partenza gara del British GP sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky domenica 9 luglio 2023 alle ore 16:00 italiane, e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche in diretta tv in chiaro e gara in differita saranno visibili su TV8.

Il Gran Premio di Silverstone sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.