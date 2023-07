Formula 1: Verstappen trionfa nel GP di Silverstone, Ferrari delude

FORMULA 1 – Nel decimo round del Campionato del Mondo di Formula 1, Max Verstappen ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva, confermandosi il detentore del titolo. Nonostante le iniziali difficoltà con le vetture McLaren, il campione del mondo è riuscito a risolvere rapidamente la situazione e ha poi controllato il Gran Premio d’Inghilterra senza problemi.

La Ferrari, che aveva iniziato con l’obiettivo di lottare per il podio, si è fermata non oltre il nono e il decimo posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sul secondo e terzo gradino del podio sono invece saliti Lando Norris e Lewis Hamilton, che durante il pit stop è riuscito a superare Oscar Piastri, arrivando quindi quarto. Il quinto posto è stato ottenuto da George Russell con l’altra vettura Mercedes. Anche Sergio Perez, Fernando Alonso e Alexander Albon sono finiti davanti alle due vetture della Ferrari, nonostante Perez sia partito dal centro del gruppo.

Con questa vittoria, Verstappen ha ottenuto la sua ottava vittoria della stagione su dieci gare disputate, portandosi a 255 punti nella classifica generale, novantanove in più del suo compagno di squadra Sergio Perez. Hamilton, grazie al podio di Silverstone, ha accumulato 121 punti. Sainz ha solo un punto di vantaggio su Russell, che ne ha 82. Quest’ultimo ha superato nuovamente Leclerc, che ha 74 punti.

Cosa hanno detto i piloti del podio di Silverstone

Max Verstappen ha conquistato un’altra vittoria nella sua eccezionale stagione, ma nel post gara ha anche riflettuto sugli aspetti negativi della sua giornata. Ha ammesso di essere partito male e ha espresso la necessità di capire il motivo. Ha anche sottolineato la velocità delle McLaren, in particolare di Lando Norris, durante la gara. Nonostante le difficoltà, è molto contento del risultato e ha elogiato la sua squadra per le 11 vittorie consecutive. Ha menzionato un evento di drift giovedì che ha influenzato la sua partenza. Ha anche elogiato Lando Norris per la sua correttezza nei duelli.

Lando Norris è felice e grato al suo team per il loro lavoro straordinario. Ha dichiarato che hanno lottato duramente con Lewis Hamilton verso la fine e ha provato a mettere pressione su Max Verstappen all’inizio. Ha commentato anche sulla scelta delle gomme hard e ha elogiato il suo compagno di squadra, Oscar, sperando che potesse arrivare sul podio insieme a lui.

Lewis Hamilton è tornato sul podio e ha attribuito il merito al pubblico che lo ha sostenuto. Ha definito Silverstone il pubblico più bello dell’anno e ha congratulato Lando e la McLaren per il loro successo. Ha elogiato la forza delle McLaren nelle curve ad alta velocità e ha riconosciuto la mancanza di velocità rettilinea nella sua macchina. Nonostante ciò, è soddisfatto della battaglia e ha elogiato il lavoro del suo team. Ha anche dichiarato che è un onore correre per il pubblico di Silverstone.