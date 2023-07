GP Ungheria Streaming Gratis Formula 1 2023: come vedere Partenza Gara Ferrari a Budapest

DIRETTA MOTORI – Lewis Hamilton conquista la pole position all’Hungaroring nelle prime qualifiche con il nuovo sistema di assegnazione degli pneumatici (sistema sperimentale delle gomme soft nella Q3), interrompendo la serie di pole consecutive di Max Verstappen(secondo) e seguito da Norris in terza posizione. Nonostante ciò, Verstappen rimane il favorito nella lotta per il record di vittorie consecutive in Formula 1.

La Ferrari di Charles Leclerc si posiziona sesta, dietro all’Alfa di Zhou, mentre la Ferrari di Sainz si classifica all’undicesimo posto. Inaspettatamente, la Mercedes di Russell viene eliminata nel primo turno di qualifica e partirà dalla diciottesima posizione. Carlos Sainz partirà dalla 11esima posizione della griglia di partenza.

Dopo ben 33 Gran Premi senza successi in pole position, il pilota britannico di 38 anni Lewis Hamilton torna al primo posto in griglia (104ª pole position in carriera) interrompendo una serie di pole consecutive di Max Verstappen che sembrava non dovesse mai finire. Il pilota olandese, leader assoluto del campionato del mondo, viene battuto di un soffio, con un distacco di soli tre millesimi, e si accontenta del secondo posto in griglia. Tuttavia, rimane il favorito nella lotta per il record assoluto di vittorie consecutive in Formula 1 con la Red Bull.

Dove vedere il GP Ungheria F1 2023 Streaming Live e Diretta Online



Gran Premio di Ungheria sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky domenica 23 luglio 2023 alle ore 15:00 italiane, e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207.

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.