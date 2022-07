GP Ungheria Streaming Gratis Rojadirecta Formula 1 2022: dove vedere Qualifiche Ferrari a Budapest

Dove vedere Diretta GP Ungheria Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Il Mondiale di Formula 1 stagione 2022 torna subito in pista con il Gran Premio di Ungheria sul circuito “Hungaroring” di Budapest, 13esimo appuntamento della stagione. Red Bull appannata e lontana dalla Ferrari nel venerdì di prove libere. Max Verstappen spera nella pioggia: “Sull’asciutto le Rosse sono impossibili da battere, sul bagnato chi lo sa. Dobbiamo lavorare e sperare nell’aiuto del meteo”.

Qualifiche alle ore 16 di oggi sabato 30 luglio. Scopri dove vedere le Ferrari impegnate nel GP Ungheria di Formula 1 2022 Streaming e Diretta TV.

Dove vedere il GP Ungheria F1 2022 Streaming e Diretta Live invece di Rojadirecta Online

Gran Premio di Ungheria sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky domenica 31 luglio 2021 alle ore 15:00 italiane, e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207.

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.