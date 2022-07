GP Francia Streaming Gratis ROJADIRECTA Formula 1 2022: dove vedere Partenza Gara Ferrari a Le Castellet

Dove vedere Diretta GP Francia Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Il Mondiale di Formula 1 stagione 2022 torna subito in pista con il Gran Premio di Francia sul circuito “Paul Ricard” di Le Castellet, 12esimo appuntamento della stagione. Va a Leclerc la pole in Francia, ma grandi meriti sono del gioco di squadra Ferrari con Sainz (già certo di scattare 19° in griglia per la Power Unit) che dà la scia al compagno sulla seconda parte del rettilineo del Mistral. Scopri dove vedere le Ferrari impegnate nel GP di Francia di Formula 1 2022 Streaming e Diretta TV.

Dove vedere il GP Francia F1 2022 Streaming e Diretta Live invece di Rojadirecta Online

Gran Premio di Francia sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky domenica 24 luglio 2021 alle ore 16:00 italiane, e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207.

Il Gran Premio d’Francia di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

La griglia di partenza del Gran Premio di Francia di Formula 1 2022

Per la 6a volta, Leclerc e Verstappen partiranno in quest’ordine in prima fila. In 2 occasioni invece sono partiti in prima fila a posizioni invertite.