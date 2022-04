GP Imola Streaming Gratis Rojadirecta Formula 1 2022: dove vedere Sprint Race e Partenza Gara Ferrari

Diretta GP Imola Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta Online. Si corre oggi la Sprint Race del Gran Premio di Imola quarto appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1: si corre il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Max Verstappen davanti a Leclerc nella griglia della Sprint, in programma oggi alle ore 16:30. Splendida seconda fila per Magnussen su Haas, mentre è disastro Mercedes: Russell 11°, Hamilton 13°.

Il programma prevede sabato 23 aprile 2022 alle ore 12:30 le Prove Libere 3, seguite alle ore 16:30 dalla Sprint Race per determinare la griglia di partenza. La partenza gara avverrà domenica 24 aprile alle ore 15:00. Scopri dove vedere il GP Imola F1 2022 Streaming Live e diretta tv online.

La griglia di partenza della Sprint Race in programma oggi alle 16:30

PRIMA FILA: 1 Max Verstappen in pole position (Ola/Red Bull) / 2 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

SECONDA FILA: 3 Lando Norris (Ing/McLaren) / 4 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

TERZA FILA: 5 Fernando Alonso (Spa/Alpine) / 6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA: 7 Sergio Perez (Mes/Red Bull) / 8 Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo)

QUINTA FILA: 9 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) / 10 Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari)

SESTA FILA: 11 George Russell (Ing/Mercedes) / 12 Mick Schumacher (Ger/Haas)

SETTIMA FILA: 13 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) / 14 Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo)

OTTAVA FILA: 15 Lance Stroll (Can/Aston Martin) / 16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA: 17 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) / 18 Nicholas Latifi (Can/Williams)

DECIMA FILA: 19 Esteban Ocon (Fra/Alpine) / 20 Alexander Albon (Tha/Williams)

GP Imola Formula 1 2022 in diretta



Il Gran Premio di Imola di Formula 1 sul circuito di Melbourne in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Diretta in chiaro su TV8.

Per la quinta volta Verstappen e Leclerc partono insieme in prima fila, ma è la prima in quest’ordine. Nelle 4 precedenti, con Leclerc in pole: in 2 occasioni aveva vinto Charles e in 2 Verstappen.

partono insieme in prima fila, ma è la prima in quest’ordine. Nelle 4 precedenti, con Leclerc in pole: in 2 occasioni aveva vinto Charles e in 2 Verstappen. Tre volte su quattro quest’anno la prima fila è stata composta da questi due (i precedenti: Bahrain e Australia), manca solo l’Arabia Saudita (Perez in pole e Leclerc 2°). Se per Verstappen è la 14a pole, per Leclerc è la 14a prima fila in carriera, la 4a consecutiva.

GP Imola di Formula 1 2022 Live Streaming



Diretta streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), e con il servizio on-demand per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

