F1 2022 GP Bahrain Streaming Gratis Rojadirecta TV: come vedere Ferrari Video? Info YouTube Facebook Live

La Formula 1 comincia il mondiale 2022 sul circuito di Sakhir con il GP del Bahrain. Si correrà come sempre in notturna e sulla pista dove si sono tenuti i recenti test pre-campionato.

La seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain F1 2022, disputata in notturna e con condizioni simili a quelle che sperimenteremo in qualifica e in gara, ha visto il campione in carica, Max Verstappen, finire in prima posizione con la sua Red Bull. Il #1 sembra avere ancora un certo margine e non è stato più veloce di quando, solo una settimana fa, ha condotto l’ultima giornata di test pre-stagionali sullo stesso circuito.

Tuttavia, e almeno a questo inizio di percorso, il suo rivale non sembra Mercedes, ma Ferrari, e Charles Leclerc è riuscito a lasciare il Cavallino a soli 87 millesimi (0.087s) dietro l’olandese. Con l’altra vettura rossa, e apparentemente meno a suo agio del compagno di squadra, Sainz è arrivato terzo, anche se a mezzo secondo dai due piloti di testa.

Russell è stata la migliore Mercedes, sei decimi dietro Verstappen e davanti ad un Alonso che ha messo l’Alpino quinto, anche se a quasi un secondo dal leader. L’asturiano, a sua volta, ha lasciato circa cinque decimi al compagno di squadra Ocon, che ha concluso lontano e 12°, segnalando un’eccessiva focena. Alonso guidava una zona centrale molto stretta, dove solo tre decimi separavano il 5° dal 10°.

Nella top ten infatti abbiamo visto le due Ferrari, le due Red Bull (con Checo Pérez settimo), un sorprendente Bottas, sesto con l’Alfa Romeo e, ancor più sorprendentemente, le due Haas: Mick Schumacher ha chiuso ottavo e Magnussen, decimo. Tra questi ha concluso lamentandosi di una Mercedes W13 che al momento non funziona, Hamilton, nono, dopo aver bloccato le gomme e aver dovuto interrompere il suo primo giro veloce e pare con problemi al DRS.

Ecco il programma in tv e streaming del GP del Bahrain di Formula 1 2022

Sabato 19 Marzo ore 13:00 prove libere 3.

Sabato 19 Marzo ore 16:00 qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

per determinare pole position e griglia di partenza. Domenica 19 Marzo ore 16:00 italiane partenza gara.

GP di Bahrain di Formula 1 2022 in diretta TV



Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sakhir in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

GP di Bahrain di Formula 1 2022 Live Streaming Online

Diretta streaming per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), e con il servizio on-demand per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

