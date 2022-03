GP Arabia Saudita Streaming Gratis Rojadirecta Formula 1 2022: dove vedere Partenza Gara Ferrari

Diretta GP Arabia Saudita Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta Online. Paura e tensione dopo l’attacco missilistico di ieri a un impianto petrolifero non lontano dal circuito, ma la Formula 1 va avanti. Oggi alle 15 in pista per la terza e ultima sessione di prove libere, mentre alle 18 sarà la volta delle qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito cittadino di Gedda per la seconda prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Scopri dove vedere il GP del Arabia Saudita di F1 2021 Streaming Live e diretta tv online.

Dopo la favolosa vittoria della Ferrari con una doppietta nella gara d’esordio in Bahrain, la stagione 2022 della Formula 1 continua su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio dell’Arabia Saudita, in programma domenica 27 marzo alle ore 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli.

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 sul circuito cittadino di Jeddah in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

L’anno scorso fu doppietta Mercedes (Hamilton-Bottas) in qualifica (80^ nella loro storia) ed in gara Hamilton vinse davanti a Verstappen e Bottas.

Diretta streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), e con il servizio on-demand per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Alternativa valida anche il live streaming di Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope: bisogna solo armarsi di pazienza perchè ci sono molti fake, soprattutto su YouTube.

Dopo la gara dell’anno scorso, i due contendenti al titolo, Hamilton e Verstappen, si ritrovarono a pari punti alla vigilia della gara finale. Fu la seconda volta nella storia dopo il 1974 (Fittipaldi-Regazzoni).