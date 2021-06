ROJADIRECTA F1 2021 GP Francia Streaming TV: dove vedere la FERRARI Online Video, Partenza Gara con pole di Verstappen

Dove vedere GP Francia F1 2021 Diretta Streaming Gratis. Sarà Max Verstappen su Red Bull a partire in pole position sulla griglia di partenza del Gran Premio di Francia, settima prova del Mondiale 2021 in diretta tv e video streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD.

Al fianco di Max Verstappen in prima fila sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, ci sarà Lewis Hamilton su Mercedes: i due partiranno per la seconda volta in quest’ordine in prima fila dopo il Bahrain (vinse Hamilton). Per Verstappen si tratta della 19esima prima fila in carriera (4a quest’anno, 1a nel GP di Francia). Per Hamilton invece, è la 164esima prima fila in carriera (6a quest’anno, 4a nel GP di Francia).

In seconda fila le stesse vetture, ma a posti invertiti, con Valtteri Bottas davanti a Sergio Perez. La Ferrari di Carlos Sainz apre la terza fila, mentre Charles Leclerc parirà con il settimo tempo.

Diretta tv del GP di Francia su Sky Sport F1 (canale 207).

Partenza gara in programma domenica 20 giugno alle ore 15 italiane live anche su Sky Sport 1 (Differita su TV8 dalle 21:30).

