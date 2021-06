ROJADIRECTA F1 2021 GP Stiria Streaming TV: dove vedere la FERRARI Online Video, Oggi Qualifiche in Austria

, , in

Dove vedere GP Stiria F1 2021 Diretta Streaming Gratis. L’ottava prova del Mondiale di Formuòa 1 edizione 2021 si svolge sul circuito di Spielberg: si corre GranPremio di Stiria, primo dei due appuntamenti consecutivi in Austria. Chi vincerà tra Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Marcedes? Scopri gli orari di qualifiche (griglia di partenza) e gara del Gran Premio di Stiria in diretta tv e video streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD.

Diretta tv del GP di Stiria su Sky Sport F1 (canale 207). Immagini esclusive con Sky Q dove possiamo viverer l’incredibile definizione del 4K HDR. Streaming gratis online per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.

Qualifiche e griglia di partenza in programma sabato 26 giugno alle ore 15 italiane live anche su Sky Sport 1 con differita su TV8 dalle 18:30.

Partenza gara in programma domenica 27 giugno sempre alle ore 15 italiane live anche su Sky Sport 1 con differita su TV8 dalle 19:30.

it), e con il servizio on-demand per tutti su Now (link www.now.it).

Cercando sui motori di ricerca come Google, Bing o Yahoo, la frase “GP Stiria F1 Streaming Gratis” potrete trovare un ricco numero di pagine web che offrono questo servizio. Alternativa valida per vedere il GP Stiria anche il live streaming di Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope: bisogna solo armarsi di pazienza perchè ci sono molti fake, soprattutto su YouTube. Rojadirecta non è una soluzione legale.