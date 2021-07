GP Silverstone Streaming Gratis info Rojadirecta Formula 1: dove vedere PARTENZA GARA Ferrari in Gran Bretagna

Dove vedere Diretta GP Gran Bretagna Formula 1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Il Mondiale di Formula 1 stagione 2021 torna subito in pista con il British GP sul Circuito di Silverstone, decimo appuntamento della stagione. Scopri dove vedere il GP della Gran Bretagna di F1 2021 Streaming e Diretta TV.

Un super Charles Leclerc chiude in quarta posizione la prima Qualifica Sprint della storia. A Silverstone, il monegasco della Ferrari ha chiuso alle spalle di Verstappen e delle due Red Bull, confermando di avere anche un buon passo gara in vista del GP di domenica.

La griglia di partenza:

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

TERZA FILA

5 Lando Norris (Ing/McLaren)

6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA

7 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

8 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

QUINTA FILA

9 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

10 Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari)

SESTA FILA

11 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

12 George Russell (Ing/Williams) *penalizzato di 3 posizioni

SETTIMA FILA

13 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa

Romeo)

14 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

OTTAVA FILA

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Nicholas Latifi (Can/Williams)

18 Mick Schumacher (Ger/Haas)

DECIMA FILA

19 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

Dove vedere il GP di Silverstone di F1 2020 Streaming e Diretta Live.

La partenza gara del British GP sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.

Il Gran Premio di Silverstone sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Partenza gara fissata per oggi domenica 18 luglio alle ore 16:00.