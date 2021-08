GP Ungheria F1 2021 Streaming Gratis info ROJADIRECTA: dove vedere PARTENZA GARA Ferrari Red Bull Mercedes

Dove vedere Diretta GP Ungheria Formula 1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Il Mondiale di Formula 1 stagione 2021 si sposta in Ungheria sul circuito dell’Hungaroring di Budapest ldove e Ferrari cercheranno di continuare il cammino per ritornare ai vertici. Scopri dove vedere il GP Ungheria di F1 2020 Streaming e Diretta TV.

In pole position ci saraà Lewis Hamilton alla sua 101esima pole in carriera (terza quest’anno, ottava nel GP di Ungheria): è il primo pilota nella storia con 8 pole in due circuiti, Melbourne e Hungaroring (Senna e Schumacher ci sono riusciti solo in un tracciato, rispettivamente a Imola e Suzuka).

Dove vedere il GP Ungheria di F1 2021 Streaming e Diretta Live senza Rojadirecta.

partirà in settima posizione in griglia, mentre Carlos Sainz con l’altra Ferrari partirà dalla 15esimo, per via di un incidente nel finale del Q2.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) domenica 1° agosto 2021 alle ore 15:00 italiane.

Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet, mentre a pagamento per tutti c’è Now.