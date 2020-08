🏎 ROJADIRECTA GP Gran Bretagna F1 2020 Streaming Gratis: dove vedere QUALIFICHE Ferrari a Silverstone

, , in

Dove vedere Diretta GP Gran Bretagna Formula 1 2020 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Il Mondiale di Formula 1 stagione 2020 affronta la quarta prova, spostandosi in Gran Bretagna dove si svolgeranno due Gran Prix consecutivi. Sullo storico circuito di Silverstone le Ferrari cercheranno di recuperare il terreno perduto nel disastroso avvio di stagione.

Dove vedere il GP Gran Bretagna di F1 2020 Streaming e Diretta Live senza Rojadirecta.

Scopri dove vedere il

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) domenica 2 agosto 2020 alle ore 15:10. Qualifiche il sabato alle ore 15 italiane.

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go (link > https://skygo.sky.it), il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.