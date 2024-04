Sorprendente Bologna: meglio di Juventus Liverpool e Manchester City, secondo Transfermarkt

Il sorprendente Bologna brilla oltre la Juventus nella classifica del valore della rosa

La classifica del valore delle rose dei club calcistici elaborata da Transfermarkt rivela sorprese significative, con il Bologna che si piazza davanti alla Juventus e supera persino squadre prestigiose come il Manchester City e il Liverpool.

Il notevole salto di valore dei giocatori emiliani li colloca in una posizione che li vede sorpassare, in prospettiva, persino i club di prestigio sopra menzionati. Questo riconoscimento è attribuibile al gioco adottato da Thiago Motta, che ha dato modo a talenti come Zirkzee, Orsolini e Ferguson di mettere in mostra le loro abilità.

Al vertice di questa classifica si trova lo Stoccarda, attualmente impegnato nella lotta per un posto in Champions League in Bundesliga, dopo essere riuscito a evitare la retrocessione lo scorso anno. Seguono da vicino un altro club tedesco, il Bayer Leverkusen, e al terzo posto si piazza il PSV. Ecco di seguiti i dettagli.

La Juventus si classifica solo ventesima

La Juventus si ritrova al ventesimo posto in questa graduatoria, con un aumento del valore della rosa di 57 milioni di euro, pari al 13,2% del valore totale della squadra. A settembre 2023, il valore del cartellino dei bianconeri era di circa 433 milioni di euro, mentre ora ha raggiunto quota 490.

Il Brentford, guidato dalle prestazioni di Ivan Toney, reduce da una sospensione per il coinvolgimento in attività di scommesse, ha visto incrementare il valore della propria rosa di 61 milioni di euro, pari al 16,7% in più rispetto al periodo precedente. Anche l’Athletic Bilbao si è distinto, registrando un aumento del valore della squadra di 59 milioni di euro, rappresentanti il 46,9% del valore totale.

Anche il Valencia ha registrato un incremento del valore della rosa, con un balzo in avanti di 69 milioni di euro (+46,9%). La valutazione iniziale era di 147 milioni di euro, mentre attualmente si attesta a 216 milioni.

L’Eintracht Francoforte e il Crystal Palace si collocano al quindicesimo posto, registrando entrambi un aumento del valore della rosa di 71 milioni di euro. Mentre i tedeschi hanno registrato un aumento del 41,3%, gli inglesi hanno visto incrementare il valore del 21,4%.

La Real Sociedad ha aumentato il proprio valore di 83 milioni di euro (+20,8%), passando da 398 a 481 milioni di euro. Anche lo Sporting Lisbona ha visto crescere il valore della sua rosa, con un aumento di 87 milioni di euro (+36,1%), portando il valore totale a 329 milioni di euro.

Il Tottenham ha registrato un aumento del valore della sua rosa di 88 milioni di euro, rappresentanti il 7,2% del valore totale del cartellino. Il Manchester City si piazza all’undicesimo posto, con un aumento del valore di 89 milioni di euro (+7,5%). Lipsia e Liverpool si posizionano al nono posto in questa classifica, con un aumento del valore della rosa di 94 milioni di euro, rispettivamente del 23,3% e dell’11,4%.

Il Bologna occupa l’ottavo posto tra i club con l’incremento maggiore del valore della rosa, registrando un aumento di 95 milioni di euro (+59,2%). L’Inter si piazza al settimo posto con un aumento del valore della rosa di 99 milioni di euro (+18,9%).

Il Feyenoord registra un aumento del valore della rosa di 108 milioni di euro (+53,1%), mentre il Girona, grazie all’exploit in Liga, vede crescere il valore della squadra di 121 milioni di euro (+96,5%). Il Brighton si piazza al quarto posto con un aumento del valore della rosa di 129 milioni di euro (+34,2%).

Il PSV si classifica al terzo posto con un incremento del valore della rosa di 132 milioni di euro (+70,2%). Il Bayer Leverkusen si piazza al secondo posto con un aumento del valore della rosa di 149 milioni di euro (+33,3%). Il sorprendente Stoccarda è in testa alla classifica, con un aumento del valore della rosa di 161 milioni di euro (+138,3%).