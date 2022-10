JUVENTUS BOLOGNA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Bologna Streaming senza Rojadirecta. Match valido come posticipo domenicale dell’8a giornata di Serie A 2022/23 di oggi domenica 2 ottobre 2022. Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Il portiere della Juventus Wojciech Szczęsny ha ottenuto una prestazione stellare quando ha giocato per la Polonia durante la sosta per le Nazionali, ed ha fatto bene quando ha affrontato il Bologna in passato, mantenendo la porta inviolata in otto dei suoi 11 scontri diretti personali. A provare a violare la sua porta sarà Marko Arnautović del Bologna, che ha segnato nel pareggio dell’anno scorso contro la ‘Vecchia Signora’ ed ha cominciato questa stagione con prestazioni infuocate, facendo sei gol in sette partite. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Juventus-Bologna streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Bologna Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il tecnico Thiago Motta vuole invertire il trend totalmente negativo del Bologna contro i bianconeri nelle ultime dodici gare: sono infatti ben 11 le sconfitte contro la Juve per i felsinei, con un solo pareggio ottenuto proprio nell’ultimo match giocato il 16 aprile scorso all’Allianz (con Vlahovic che rispose al 95′ al vantaggio iniziale firmato Arnautovic).

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Fagioli, McKennie, Gatti, Rugani, Pinsoglio, Kean, Barrenechea, Soulé, Iling-Junior, Barbieri, Alex Sandro, Miretti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Kasius, Posch, Lucumì, Cambiaso; Soriano, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Arnautovic. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bardi, Barrow, Bonifazi, Zirkzee, Aebischer, Ferguson, Medel, Lykogiannis, Vignato, Moro, De Silvestri, Bagnolini, Sosa.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Tolfo-Perrotti. 4° Uomo: Maggioni. VAR: La Penna. Assistente VAR: Preti.

La Juventus ha effettuato appena 25 tiri nello specchio in questa Serie A finora, una media di 3.6 a incontro – mai così pochi dopo le prime sette gare stagionali nel massimo campionato da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).

Juventus-Bologna in TV al posto di Rojadirecta Canale



Juventus-Bologna in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Juventus-Bologna anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Juventus-Bologna affidata a Ricky Buscaglia, con Simone Tiribocchi al commento tecnico. L’inviata a bordocampo sarà Federica Zille.

Il Bologna non vince in casa della Juventus addirittura dalla stagione 2010/11 con doppietta di Marco Di Vaio, da allora sono arrivate ben otto sconfitte e solo due pareggi.

Juventus-Bologna Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Statistica in evidenza: la Juventus ha pareggiato quattro partite finora (record alto parimerito in campionato), e soltanto la Lazio ha pareggiato così tante volte tra le squadre arrivate nelle prime sette posizioni al termine della scorsa stagione di Serie A.

Juventus-Bologna Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Bologna Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Bologna, passato dalle mani di Sinisa Mihajlovic a quelle di Thiago Motta, ha vinto una sola partita delle prime sette di campionato con tre pareggi e altrettante sconfitte.