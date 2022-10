Calcio Serie A: La Juventus torna sulla strada della vittoria dopo aver battuto il Bologna 3-0

La Juventus di Torino torna sulla strada del trionfo dopo cinque incontri (tre di Serie A e due di Champions League) dopo aver battuto il Bologna 3-0 in casa nella 8a giornata del campionato italiano.

Filip Kostic ha aperto rapidamente le marcature al 24 ° minuto dopo un passaggio di Dusan Vlahovic che è stato finito male, ma con la fortuna necessaria per camminare in rete.

Il punteggio non si sarebbe più mosso durante il primo tempo, tuttavia, per la parte complementare sarebbero arrivati altri due gol per modellare il risultato finale.

In prima istanza, Dusan Vlahovic avrebbe aumentato il vantaggio al 58 ° minuto con un colpo di testa sul lato destro della porta dopo un servizio di Weston McKennie.

Infine, al 62° minuto Arkadiusz Milik mette in rete le cifre definitive dopo un passaggio con la testa di Juan Cuadrado dopo un calcio d’angolo.

Con questo risultato, la Juventus accumula 13 punti su 24 disponibili per piazzarsi in settima posizione. Da parte sua, Bologna rimane in fondo alla classifica generale (posizione 17) con soli sei punti.