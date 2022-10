VERONA UDINESE Streaming Gratis ROJA TV, dove vederla Online: Opzioni Calcio.tw Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Verona-Udinese Streaming senza Rojadirecta. Posticipo che chiude l’8a giornata di Serie A 2022/23 di oggi lunedì 3 ottobre 2022. Il derby del triveneto si giocherà alle ore 20:45 italiane allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Verona-Udinese streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Interessante sfida tra il Verona di Cioffi, altalenante nel primo mese e mezzo di gare ufficiali, e la sorprendente Udinese di Sottil, a -1 dalla vetta occupata da Napoli e Atalanta.



Diretta Verona-Udinese Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Faraoni non recupera, a rischio anche Ilic dopo la botta in nazionale. Possibile impiego per Depaoli a destra con Tameze in mezzo al campo. Verdi in vantaggio su Lasagna. Sottil ha l’occasione di salire ancora di più in classifica e si affida alla squadra base. Davanti, di fianco all’indiscusso Deulofeu, ci sarà Beto e non Success.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Magnani, Hongla, Hrustic, Verdi, Cortinovis, Djuric, Piccoli, Kallon.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Ebosse, Guessand, Abankwah, Ebosele, Ehizibue, Arslan, Jajalo, Samardzic, Success, Nestorovski.

Arbitro: Minelli di Varese. Assistenti: Baccini-Colarossi. IV Uomo: Sozza. VAR: Marini. Assistente VAR: Prenna.

Fabiano Parisi è il giocatore che vanta più dribbling riusciti in questa Serie A (14); considerando i difensori nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 solo Jeremie Frimpong (18) e Nuno Tavares (17) ne contano di più.

Verona-Udinese Live TV al posto di Roja Canale



Verona-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Il centrocampista del Verona Ivan Ilic è il giocatore che ha recuperato più possessi nelle prime sette gare di questa Serie A: 57, 33 dei quali nel terzo centrale di campo, altro record nel torneo in corso – secondo in questa graduatoria è Walace dell’Udinese, con 31.

Dove vedere Verona-Udinese Streaming Gratis invece di Roja in Italiano



Verona-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Tra i giocatori con almeno 150 minuti giocati in questa Serie A, Beto è quello con la migliore media gol: infatti, l’attaccante dell’Udinese ha segnato quattro gol in 297 minuti (una media di una rete ogni 74). L’ultimo giocatore che ha realizzato almeno cinque reti nelle prime otto gare dei friulani in una stagione di Serie A è stato Antonio Di Natale nel 2014/15.

Esiste Verona-Udinese Streaming alternativa Roja?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Verona-Udinese Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Verona è la squadra contro cui Roberto Pereyra ha segnato più gol in Serie A (tre in sette precedenti); per quanto riguarda il torneo in corso, il centrocampista dell’Udinese è uno dei tre giocatori con almeno quattro assist serviti, insieme a Sergej Milinkovic-Savic (cinque) e al compagno di squadra Gerard Deulofeu (cinque).