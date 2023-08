JUVENTUS Bologna Streaming Gratis Oggi: Dove Vedere Diretta e Video TV

Dove vedere Diretta Juventus-Bologna Streaming Live. Si gioca alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 27 agosto 2023, a continuazione della 2a giornata di Serie A 2023-2024. La Juventus proverà a ottenere un altro successo contro il Bologna, dopo aver allungato la propria striscia di imbattibilità al debutto in Serie A per otto anni consecutivi. Nell’ultima partita di campionato, la Juventus ha vinto contro l’Udinese, mentre il Bologna ha perso contro il Milan. Nel loro ultimo confronto in Serie A, durante la scorsa stagione, le due squadre hanno pareggiato. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Sottil e Allegri? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Bologna streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Bologna Streaming, presentazione match e probabili formazioni

La Juventus è stata senza sconfitte nelle ultime 22 sfide contro il Bologna e cerca di mantenere questa imbattibilità. Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot sono i marcatori della Juventus in questo inizio di stagione. Nella scorsa stagione, la Juventus ha ottenuto buoni risultati in casa, mentre il Bologna ha avuto un rendimento migliore in trasferta.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Rugani, Huijsen, Weah, Kostic, Iling Jr, Miretti, Nicolussi Caviglia, Pogba, Yildiz, Milik, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Szczesny. Squalificati: nessuno.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukeam, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Sosa, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk. Indisponibili: Soumaoro, Barrow. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marco Di Bello. Guardalinee: Matteo Bottegoni e Davide Moro. 4° Uomo: Matteo Marcenaro. VAR: Fourneau. Assistente VAR: Nasca.

La Juventus ha mantenuto la sua imbattibilità nelle ultime 22 partite di Serie A contro il Bologna, vincendone 17 e pareggiandone 5. Questa è la striscia di partite senza sconfitte più lunga nella competizione per i bianconeri.

Juventus-Bologna in TV, dove la fanno vedere?



Juventus-Bologna in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Juve-Bologna su DAZN con Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.

Il Bologna ha una pessima statistica contro la Juventus nel massimo campionato, avendo vinto solo una volta nelle ultime 41 partite. La loro unica vittoria è avvenuta nel 2011, quando hanno sconfitto la Juventus con un punteggio di 2-0 grazie ai gol di Marco Di Vaio.

Juventus-Bologna Streaming Gratis in Italiano



Juventus-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Bologna Live Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Bologna Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Pirlo TV o RojadirectaTV.