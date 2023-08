NAPOLI Sassuolo Streaming Video TV: Dove Vedere Diretta Gratis Oggi

Dove vedere Diretta Napoli-Sassuolo Streaming Live. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 27 agosto 2023, a continuazione della 2a giornata di Serie A 2023-2024. La squadra del Napoli affronta il Sassuolo facendo il suo esordio stagionale allo stadio “Maradona”. Gli azzurri hanno vinto 3-1 in casa del Frosinone, grazie anche alle due reti segnate da Osimhen. Il Sassuolo, invece, è stato sconfitto 0-2 dall’Atalanta al Mapei Stadium.

Pronostico? Il Napoli è chiaramente favorito in questo confronto contro il Sassuolo, che è già stato sconfitto nella prima giornata. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Garcia e Dionisi? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Sassuolo streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Sassuolo Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Garcia ha annunciato il recupero di Anguissa e Kvaratskhelia, che potrebbero essere schierati dal primo minuto. Inoltre, potrebbe proporre Mario Rui come terzino sinistro titolare. Juan Jesus sarà confermato in difesa, mentre Raspadori è desideroso di ottenere un posto in attacco. Demme e Gaetano non fanno parte della lista dei convocati. Berardi è ancora infortunato, quindi Defrel giocherà come esterno destro, con il supporto di Bajrami e Laurientè a sostegno di Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, 0stigard, Mario Rui, Gaetano, Cajuste, Elmas, Russo, Lozano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore Dionisi.

A disposizione in panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Viti, Pedersen, Miranda, Paz, Racic, Boloca, Thorstvedt, Mulattieri,Ceide, Volpato. Indisponibili: Obiang, Berardi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giua (Olbia). Guardalinee: Del Giovane e Trinchieri. IV Uomo: Rutella. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Marini.

Il Napoli è una squadra imbattuta da 5 partite di campionato contro il Sassuolo, segnando in media 3.4 gol a partita. Dopo aver vinto tre delle ultime tre partite della serie, potrebbe ottenere la quarta vittoria consecutiva contro questa squadra, cosa che non è mai successa prima nel torneo.

Napoli-Sassuolo in TV, dove la fanno vedere?



Napoli-Sassuolo in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite di apertura casalinghe del campionato di Serie A, stabilendo un nuovo record per il club. Questo risultato è stato ottenuto anche negli anni 1970/71 e 1976/77.

Napoli-Sassuolo Streaming Gratis in Italiano



Napoli-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Osimhen è il miglior marcatore del Napoli in questo inizio di campionato dopo aver realizzato una doppietta nella gara di apertura contro il Frosinone.

Napoli-Sassuolo Live Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Sassuolo Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Pirlo TV o RojadirectaTV.