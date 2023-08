Roberto Mancini è il nuovo CT dell’Arabia Saudita

DIRETTA CALCIO – Roberto Mancini diventerà il nuovo selezionatore dell’Arabia Saudita. La notizia era già nota, ma mancava solo l’ufficializzazione dopo le dimissioni di Mancini dal ruolo di commissario tecnico dell’Italia. Mancini ha firmato un contratto fino al 2027 e guiderà la squadra saudita. La presentazione ufficiale è prevista per il 28 agosto a Riad alle 17:00, le 16:00 in Italia.

Roberto Mancini è stato scelto come allenatore dalla federazione saudita per portare la squadra alla Coppa del Mondo del 2030, che vogliono ospitare. Il primo obiettivo sarà qualificarsi per il Mondiale 2026 negli USA Messico e Canada, e confermare i progressi fatti in Qatar per essere protagonisti tra sette anni.

Il contratto di Mancini sarà inizialmente fino al 2027, quando l’Arabia Saudita ospiterà la Coppa d’Asia a gennaio. Si parla di cifre molto alte, con un ingaggio di almeno 60 milioni di euro nel periodo.

I primi impegni di Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita saranno contro Costa Rica e Corea del Sud in amichevole a Newcastle.