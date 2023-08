Mancini lascia la panchina dell’Italia: Chi potrebbe sostituirlo?

Mancini si è dimesso, e adesso? Possibili sostituti al posto di commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio? E’ importante trovare una figura carismatica ed esperta, in grado di riprendersi dopo i deludenti risultati dei due Mondiali non disputati. I nomi che circolano sono quelli di Luciano Spalletti, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Fabio Cannavaro, Rino Gattuso e Daniele De Rossi.

Luciano Spalletti

Luciano Spalletti è il tecnico campione d’Italia in carica con il Napoli e ha dichiarato in passato di essere interessato al ruolo di commissario tecnico. Al momento è libero dopo aver concluso il suo rapporto con il Napoli e potrebbe essere in attesa di una chiamata.

Antonio Conte

Antonio Conte ha terminato in anticipo il suo rapporto con il Tottenham, ed è stato accostato ad Inter e Juventus senza però arrivare a trattative concrete. Ha già svolto il ruolo di commissario tecnico dell’Italia con ottimi risultati in passato, prima di intraprendere l’avventura in Premier League.

Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri è stato considerato come possibile sostituto per il 2024, dopo l’Europeo. Tuttavia, al momento sarebbe difficile anticipare questa opzione a causa del valore elevato del suo contratto con la Juventus. La Juventus potrebbe trovare un sostituto in Igor Tudor.

I nomi alternativi

Ci sono anche tre ex giocatori che hanno vinto il Mondiale nel 2006, ma che non hanno avuto lo stesso successo come allenatori. Fabio Cannavaro ha avuto esperienze in Cina e nel Benevento ed è stato sotto osservazione da parte della Federazione per un possibile incarico. Daniele De Rossi è ancora agli inizi della sua carriera da allenatore, mentre Rino Gattuso ha appena lasciato il Valencia e potrebbe avere le caratteristiche adatte per il ruolo. Potrebbe anche esserci una sorpresa inattesa nella scelta del nuovo commissario tecnico.