JUVENTUS-Atalanta in chiaro Streaming Live: dove vedere Diretta TV Video Amichevole Stadio Cesena Oggi

Dove vedere diretta Juventus-Atalanta streaming in chiaro, amichevole calcio d’estate. Alle ore 20:30 italiane di oggi sabato 12 agosto 2023 si gioca allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena l’amichevole estiva Juventus-Atalanta.

La Juventus giocherà il suo ultimo test estivo contro l’Atalanta. Dopo aver concluso la tournée negli Stati Uniti con tre vittorie, i bianconeri si preparano per l’inizio del campionato contro l’Udinese. Nel frattempo, l’Atalanta si sta preparando per il suo primo match di Serie A contro il Sassuolo dopo una brutta sconfitta contro l’Union Berlino. Scopriamo insieme formazioni e dove vedere Juventus-Atalanta in chiaro in tv e live streaming gratis.

Probabili formazioni Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Cambiaso, Gatti, Rugani, Barrenechea, Milik, Hasa, Yildiz, Huijsen, Soulé, Iling-Junior.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bakker; Pasalic; Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Okoli, Bonfanti, Zortea, Ruggeri, Koopmeiners, Touré, Muriel, Zapata, Latte Lath, Cambiaghi, Palestra.

Juventus-Atalanta in chiaro in TV

La partita di caldio d’estate amichevole Juventus-Atalanta in chiaro sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La telecronaca live avrà inizio alle ore 20:30 italiane di oggi sabato 11 agosto 2023.

Juventus-Atalanta Streming Gratis Online

La partita amichevole Juventus-Atalanta sarà trasmessa in streaming gratuito per gli abbonati con Dazn e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW di Sky. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter.