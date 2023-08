Juventus A vs Juventus B Streaming Gratis Allianz 2023: dove vederla con iPhone Tablet PC

Dove vedere Diretta Juventus A – Juventus B Streaming Video Gratis. La partita amichevole in famiglia della Juventus si giocherà oggi mercoledì 9 agosto 2023 all’Allianz Stadium di Torino (con porte aperte per i propri tifosi per il primo anello), con calcio d’inizio alle 18:30 ora italiana.

La squadra di Massimiliano Allegri affronta una selezione di Next Gen e formazione Primavera. In questo modo potrà ulteriormente perfezionare la rosa per affrontare l’inizio di stagione il meglio possibile. Con l’esclusione dall’Europa, punizione inflitta dalla UEFA, la Vecchia Signora avrà una stagione intera per concentrarsi sul campionato di Serie A e sulla Coppa Italia.

Dove vedere Juventus A – Juventus B in diretta tv e in chiaro



Juventus A – Juventus B in TV con fischio d’inizio dell’amichevole estiva in famiglia della Juventus fissato per le 18:30 di oggi. Sarà possibile seguire l’evento in diretta DAZN e su Sky Sport Summer (201 del satellite). Niente partita DAZN, Sky Sport Summer (201 del satellite) questa volta.

Come vedere Juventus A – Juventus B in streaming gratis



Juventus A – Juventus B streaming gratis per gli abbonati con l’app di DAZN e con l’app Sky Go. Streaming online quindi con laptop, smartphone, tablet e pc, ossia con dispositivi iPhone iPad Samsung LG etc.