Victor Osimhen vicino al rinnovo con il Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI – Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, si è incontrato con il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano. Osimhen chiede 12 milioni di stipendio, una clausola bassa per trasferirsi in Premier League nel 2024 e la gestione dei diritti di immagine. Le trattative sono in corso e si cerca un punto di incontro. Nel frattempo, con Zielinski in partenza verso l’Arabia, dove ad attenderlo c’è l’Al Ahli pronto a versare 24 milioni ai partenopei e 12 a stagione al giocatore, il Napoli sta cercando di acquistare Gabri Veiga dal Celta Vigo, offrendo una cifra intorno ai 35/36 milioni più bonus.

Navigazione articoli