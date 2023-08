Calciomercato Juve: affonda trattativa Vlahovic-Lukaku

CALCIOMERCATO JUVE – Il Chelsea ha chiuso le trattative con la Juventus per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku dopo che i bianconeri hanno rifiutato un accordo da 25 milioni di euro con bonus inclusi. Il Chelsea è ancora interessato a Vlahovic, ma non alle attuali condizioni.

La dirigenza londinese spera di poter vendere Lukaku in Arabia, mentre la Juventus potrebbe cercare di vendere Vlahovic a un altro club europeo (come ad esempio il Real Madrid) per finanziare l’acquisto di Lukaku. La tifoseria juventina è contraria allo scambio Vlahovic-Lukaku e lo ha espresso a suon di cori durante la partitella amichevole in famiglia allo Stadium.

L’allenatore della Juventus, Max Allegri, si è detto contento sia di Vlahovic che della rosa dei giocatori a sua disposizione. Ha inoltre elogiato il recupero di Vlahovic dalle difficoltà fisiche e ha espresso apprezzamento per il ritorno in campo di Kaio Jorge. Riguardo alle prospettive della squadra, Allegri ha affermato che è troppo presto per parlare del titolo di campione, ma che la mancanza di competizioni europee potrebbe essere un’opportunità per lavorare e crescere durante la settimana.