Lukaku alla Juventus: trattativa con il Chelsea in corso con scambio Vlahovic

Lukaku si, Lukaku no, questo è il dilemma. Anche se qualcosa sembra si sta muovendo… anche se lentamente. Dopo le parole di Romelu Lukaku e la diffidenza mostrata verso un suo approdo alla Vecchia Signora, la trattativa tra Juventus e Chelsea per il trasferimento dell’ex giocatore dell’Inter in nerazzurro è ufficialmente iniziata.

Chelsea: scambio Lukaku con Dusan Vlahovic

Il passo fatto dai Blues è stato decisivo, poiché per la prima volta hanno accettato uno scambio con Dusan Vlahovic senza ancora entrare nei dettagli dell’affare. Tuttavia, al momento non hanno offerto un conguaglio sufficiente per convincere la Juve ad accettare le condizioni. Nonostante ciò, per la prima volta da settimane, Big Rom può davvero immaginarsi di giocare con la maglia bianconera, anche se la strada sembra ancora lunga e difficile.

La questione principale riguarda i soldi (ndr, strano no?) che il Chelsea dovrà pagare alla Juve: fino a quale punto i londinesi sono disposti a spingersi? Lukaku è stato valutato 40 milioni e i bianconeri hanno già offerto 37,5 milioni più 2,5, che si sarebbero concretizzati solo una volta che Vlahovic fosse stato ceduto. Il serbo, scartato dal Psg, è rimasto in mano alla Juventus come un indesiderato cerino che i Blues potrebbero decidere di accendere. È ancora da vedere quale sacrificio economico faranno.

Fino ad ora, secondo le informazioni di Sky, l’offerta del Chelsea non è considerata sufficiente, ma l’apertura è vista come un segnale positivo per il successo dell’affare che tutti vogliono. Anche Massimiliano Allegri ha espresso esplicitamente il suo desiderio di avere Lukaku nel suo attacco. I colloqui continueranno nei prossimi giorni e l’obiettivo comune è di chiudere l’affare entro un tempo relativamente breve.